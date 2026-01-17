Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

Россиянин забил знакомого колуном и вывез на санях к мусорным бакам

В Томске мужчину забили колуном и вывезли на санях к мусорным бакам 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27644665_rnd_4",
    "video_id": "record::369e89f5-34b0-4af0-ad37-8b4c89f01991"
}

В Томске 40-летнего мужчину заподозрили в том, что он забил колуном 34-летнего земляка. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По предварительной версии следствия, двое мужчин из Новосибирской области вместе распивали алкоголь дома у одного из них, однако в какой-то момент собутыльники поссорились. В ходе конфликта гость схватил колун и несколько раз ударил им хозяина жилища — мужчина не выжил. После этого нападавший погрузил его в сани, вывез к мусорным контейнерам на соседней улице и вернулся на место преступления.

Там его вскоре и застали правоохранители. В этот момент мужчина пытался уничтожить улики, сжигая окровавленную одежду в печи.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. Подозреваемого поместили в изолятор, вскоре ему планируют избрать меру пресечения.

Ранее в Подмосковье мужчина напал с топором на 84-летнюю соседку.
 
Теперь вы знаете
Как понять, что с вашей самооценкой что-то не так, и как ее починить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+