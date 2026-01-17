В приграничном районе Курской области нарушено энергоснабжение

Энергоснабжение нарушено в приграничном Хомутовском районе в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Александр Хинштейн.

«Хомутовский район остался без электричества. Причины отключения выясняются», — написал он.

Хинштейн отметил, что бригады энергетиков выехали на место аварии, в кратчайшие сроки специалисты должны подключить район к резервным источникам питания.

17 января Хинштейн заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки 38 раз обстреляли приграничные районы Курской области. По его словам, также в период с 09:00 часов 16 января до 07:00 часов 17 января военные сбили 36 украинских беспилотников различных типов над Курской областью. 10 раз вражеские дроны атаковали курскую территорию с помощью сбросов взрывных устройств.

Как сообщили в Минобороны РФ, в ночь на 17 января силы противовоздушной обороны сбили над регионами России 99 украинских беспилотников самолетного типа, 12 из них — над Курской областью.

Ранее российские военные начали использовать «Веревки» для уничтожения дронов ВСУ.