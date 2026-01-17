Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

В Москве предприняли масштабные меры безопасности во время празднования Крещения

В Москве более 1,3 тыс. спасателей обеспечат безопасность крещенских купаний
Виталий Аньков/РИА Новости

Более 1300 пожарных и спасателей будут дежурить на площадках крещенских купаний и в храмах во время ночных богослужений с 18 на 19 января, обеспечивая безопасность верующих. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, пишет РИА Новости.

«Обеспечению безопасности крещенских купаний ежегодно уделяется особое внимание. В этом году в этих мероприятиях будут задействованы более 1,3 тысячи сотрудников пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев, оснащенных специализированной техникой и средствами спасения», – заявил Бирюков.

Городские службы, по словам чиновника, подготовили 40 специальных мест для купания, оборудованных деревянными дорожками, перилами для удобного спуска и подъема, спасательным оборудованием, пунктами обогрева и горячего питания, мобильными туалетами и достаточным освещением.

Заммэра подчеркнул, что спасатели провели предварительные измерения толщины льда, тщательно обследовали все места проведения организованных купаний, обеспечили удобные и безопасные подходы и спуски к воде, обработанные противоскользящими материалами. Все проруби намеренно расположены в непосредственной близости от береговой линии для обеспечения безопасности.

Глава комплекса городского хозяйства призвал жителей и гостей Москвы участвовать в крещенских купаниях исключительно на специально подготовленных площадках и строго следовать правилам безопасности вблизи водных объектов.

Ранее москвичам пообещали погоду на Крещение теплее климатической нормы.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27644773_rnd_2",
    "video_id": "record::5482c4b0-b855-42ba-a43a-6de44d7d8931"
}
 
Теперь вы знаете
Как понять, что с вашей самооценкой что-то не так, и как ее починить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+