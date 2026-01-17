В Москве предприняли масштабные меры безопасности во время празднования Крещения

Более 1300 пожарных и спасателей будут дежурить на площадках крещенских купаний и в храмах во время ночных богослужений с 18 на 19 января, обеспечивая безопасность верующих. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, пишет РИА Новости.

«Обеспечению безопасности крещенских купаний ежегодно уделяется особое внимание. В этом году в этих мероприятиях будут задействованы более 1,3 тысячи сотрудников пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев, оснащенных специализированной техникой и средствами спасения», – заявил Бирюков.

Городские службы, по словам чиновника, подготовили 40 специальных мест для купания, оборудованных деревянными дорожками, перилами для удобного спуска и подъема, спасательным оборудованием, пунктами обогрева и горячего питания, мобильными туалетами и достаточным освещением.

Заммэра подчеркнул, что спасатели провели предварительные измерения толщины льда, тщательно обследовали все места проведения организованных купаний, обеспечили удобные и безопасные подходы и спуски к воде, обработанные противоскользящими материалами. Все проруби намеренно расположены в непосредственной близости от береговой линии для обеспечения безопасности.

Глава комплекса городского хозяйства призвал жителей и гостей Москвы участвовать в крещенских купаниях исключительно на специально подготовленных площадках и строго следовать правилам безопасности вблизи водных объектов.

Ранее москвичам пообещали погоду на Крещение теплее климатической нормы.