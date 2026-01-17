В Китае двух марафонцев дисквалифицировали за курение во время забега

В Китае дисквалифицировали за курение на дистанции двух участников марафона

Организаторы Сямэньского марафона отстранили от соревнований двух спортсменов за курение во время забега. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Как отмечается, комитет соревнования аннулировал результаты нарушителей и запретил им участвовать в марафонах в течение следующих двух лет.

Так, по правилам Сямэньского марафона, курение входит в число нарушений, за которые предусмотрены серьезные санкции, вплоть до пожизненного запрета участвовать в забеге.

Сямэньский марафон — один из крупнейших в Китае. Международная организация World Athletics относит его к платиновому уровню, что подразумевает самые строгие требования для участников. В забеге 2026 года, по данным спортивного комитета, приняли участие более 35 тыс. человек.

До этого стало известно о планах Международного олимпийского комитета (МОК) запретить участие трансгендеров («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в женских спортивных дисциплинах. Решение было принято после проведения научного исследования, представленного медицинским директором МОК доктором Джейн Торнтон, которое показало несопоставимость такого рода участников.

Ранее в Якутии на полюсе холода начался экстремальный марафон.