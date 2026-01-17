Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

В Китае двух марафонцев дисквалифицировали за курение во время забега

В Китае дисквалифицировали за курение на дистанции двух участников марафона
Wei Peiquan/XinHua/Global Look Press

Организаторы Сямэньского марафона отстранили от соревнований двух спортсменов за курение во время забега. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Как отмечается, комитет соревнования аннулировал результаты нарушителей и запретил им участвовать в марафонах в течение следующих двух лет.

Так, по правилам Сямэньского марафона, курение входит в число нарушений, за которые предусмотрены серьезные санкции, вплоть до пожизненного запрета участвовать в забеге.

Сямэньский марафон — один из крупнейших в Китае. Международная организация World Athletics относит его к платиновому уровню, что подразумевает самые строгие требования для участников. В забеге 2026 года, по данным спортивного комитета, приняли участие более 35 тыс. человек.

До этого стало известно о планах Международного олимпийского комитета (МОК) запретить участие трансгендеров («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в женских спортивных дисциплинах. Решение было принято после проведения научного исследования, представленного медицинским директором МОК доктором Джейн Торнтон, которое показало несопоставимость такого рода участников.

Ранее в Якутии на полюсе холода начался экстремальный марафон.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27644761_rnd_4",
    "video_id": "record::99fe99aa-5826-4008-9e03-0a364a933261"
}
 
Теперь вы знаете
Как понять, что с вашей самооценкой что-то не так, и как ее починить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+