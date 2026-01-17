В Иране частично восстановлен доступ в интернет

Mehr: интернет вновь доступен для некоторых пользователей в Иране

Интернет вновь доступен для некоторых пользователей в Иране. Об этом пишет агентство Mehr.

«Интернет, отключение которого на несколько дней для обеспечения безопасности страны и граждан по причине организации террористами беспорядков сыграло важную роль в осуществлении контроля <...>, вновь подключен некоторым клиентам», — говорится в сообщении.

8 января власти отключили интернет в Иране. Также была ограничена телефонная связь в некоторых районах.

Массовые протесты начались в Иране в конце декабря 2025 года в связи с девальвацией национальной валюты, иранского риала. В ответ власти усилили меры безопасности, полицейские использовали для борьбы с протестующими слезоточивый газ и пневматическое оружие. Тегеран обвиняет в беспорядках внешние силы. По данным МИД страны, к действиям митингующих причастны США и Израиль.

Президент США Дональд Трамп призвал иранцев продолжать протестовать и заявил, что «помощь уже в пути». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили о переброске авианосцев на Ближний Восток.