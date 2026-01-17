Верховный лидер Ирана высказался о протестах в стране

Хаменеи: Иран не будет втягиваться в войну, но не откажется от наказания виновных

Иран не будет втягиваться в войну, но не откажется от наказания виновных в беспорядках. Об этом заявил верховный лидер республики Али Хаменеи, передает РИА Новости.

«Мы не втягиваем страну в войну, но преступников внутри страны мы не оставим. <...> Хуже внутренних преступников — преступники международные. Их мы тоже не оставим», — сказал он.

До этого Хаменеи назвал президента США Дональда Трампа виновным в человеческих жертвах и материальном ущербе стране.

Массовые протесты начались в Иране в конце декабря 2025 года в связи с девальвацией национальной валюты, иранского риала. В ответ власти усилили меры безопасности, полицейские использовали для борьбы с протестующими слезоточивый газ и пневматическое оружие. Тегеран обвиняет в беспорядках внешние силы. По данным МИД страны, к действиям митингующих причастны США и Израиль.

Трамп призвал иранцев продолжать протестовать и заявил, что «помощь уже в пути». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили о переброске авианосцев на Ближний Восток.