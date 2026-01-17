Размер шрифта
На ЗАЭС рассказали о работе станции после отключения одной из ЛЭП

ЗАЭС: ситуация на станции при отключенной резервной ЛЭП под контролем
РИА Новости

Персонал Запорожской АЭС (ЗАЭС) круглосуточно контролирует ситуацию на станции и следит за критическими параметрами при отключенной с 3 января одной из двух ЛЭП. Об этом ТАСС рассказала директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«Энергоснабжение собственных нужд обеспечивается за счет второй внешней линии «Днепровская» при полной готовности резервных дизель-генераторов», — уточнила она.

3 января пресс-служба ЗАЭС сообщила о том, что на станции действием защиты отключена линия «Ферросплавная-1». Уточняется, что радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и не превышает естественных фоновых природных значений.

На следующий день директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что ВСУ целенаправленно наносят удары по линиям внешнего энергоснабжения станции, которые проходят по воздуху над Днепром с подконтрольной Киеву территории Запорожской области. После этого генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси инициировал консультации с Россией и Украиной о возможности установления временного прекращения огня в районе атомной станции.

Гросси отметил, что после разрыва линии ЗАЭС начала зависеть от единственной работающей 750-киловольтной линии. Прекращение огня необходимо для ремонта поврежденного участка, уточнил гендиректор МАГАТЭ.

Ранее на Запорожской АЭС сообщили о повреждении линии энергопитания.

