Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Спорт

«Црвена Звезда» Станковича хочет купить футболиста у «Спартака»

«Црвена Звезда» хочет купить у «Спартака» Маркиньоса, предложение уже сделано
Владимир Астапкович/РИА Новости

Белградская «Црвена Звезда» хочет купить у московского «Спартака» полузащитника Маркиньоса. Об этом сообщает издание B92.sport.

Согласно опубликованной информации, сербский клуб уже сделал предложение по футболисту и предложил за него €5 млн, также бонусы и проценты от последующей продажи. При этом в «Спартаке» хотят выручить с этого трансфера больше, а наставник «Црвены» Деян Станкович, который до этого тренировал красно-белых, уверен, что осуществить эту сделку не получится.

В текущем сезоне Маркиньос сыграл в 20 матчах Российской премьер-лиги и Кубка России, записал на свой счет пять голов и три результативные передачи. Полузащитник перешел в «Спартак» в 2024 году за €5 млн из «Ференцвароша».

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Ранее ЦСКА заинтересовался аргентинцем, которого рассматривал «Спартак». 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27644869_rnd_9",
    "video_id": "record::cbca7c21-4b10-4d94-89ec-672bca4c3d6f"
}
 
Теперь вы знаете
Как понять, что с вашей самооценкой что-то не так, и как ее починить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+