«Црвена Звезда» Станковича хочет купить футболиста у «Спартака»

Белградская «Црвена Звезда» хочет купить у московского «Спартака» полузащитника Маркиньоса. Об этом сообщает издание B92.sport.

Согласно опубликованной информации, сербский клуб уже сделал предложение по футболисту и предложил за него €5 млн, также бонусы и проценты от последующей продажи. При этом в «Спартаке» хотят выручить с этого трансфера больше, а наставник «Црвены» Деян Станкович, который до этого тренировал красно-белых, уверен, что осуществить эту сделку не получится.

В текущем сезоне Маркиньос сыграл в 20 матчах Российской премьер-лиги и Кубка России, записал на свой счет пять голов и три результативные передачи. Полузащитник перешел в «Спартак» в 2024 году за €5 млн из «Ференцвароша».

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Ранее ЦСКА заинтересовался аргентинцем, которого рассматривал «Спартак».