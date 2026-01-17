Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в кафе на Ставрополье

Борзов: пострадавшие при взрыве газа в кафе на Ставрополье получили ожоги

Травмы и ожоги разной степени тяжести получили пострадавшие в результате взрыва газа в кафе в Кочубеевском округе Ставрополья. Об этом сообщил глава округа Олег Борзов в Telegram-канале.

«По полученным из медицинского учреждения данным, в число пострадавших вошли три работника кафе, в числе которых владелец, получившие травмы и ожоги разной степени тяжести», — заявил он.

По словам Борзова, всех пострадавших доставили в медицинские учреждения. Глава округа отметил, что ожоги третьей степени получили пятеро членов семьи — посетители кафе. На данный момент их жизням ничего не угрожает.

О взрыве газового баллона в кафе в Кочубеевском округе края стало известно 17 января. По словам Борзова, после хлопка газа произошло возгорание в заведении, расположенном вдоль федеральной трассы «Кавказ». На место происшествия оперативно прибыли экстренные и специализированные службы, включая пожарные расчеты. На данный момент пожар полностью ликвидировали.

После инцидента Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

