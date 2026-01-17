Размер шрифта
Общество

Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в кафе на Ставрополье

Борзов: пострадавшие при взрыве газа в кафе на Ставрополье получили ожоги
Травмы и ожоги разной степени тяжести получили пострадавшие в результате взрыва газа в кафе в Кочубеевском округе Ставрополья. Об этом сообщил глава округа Олег Борзов в Telegram-канале.

«По полученным из медицинского учреждения данным, в число пострадавших вошли три работника кафе, в числе которых владелец, получившие травмы и ожоги разной степени тяжести», — заявил он.

По словам Борзова, всех пострадавших доставили в медицинские учреждения. Глава округа отметил, что ожоги третьей степени получили пятеро членов семьи — посетители кафе. На данный момент их жизням ничего не угрожает.

О взрыве газового баллона в кафе в Кочубеевском округе края стало известно 17 января. По словам Борзова, после хлопка газа произошло возгорание в заведении, расположенном вдоль федеральной трассы «Кавказ». На место происшествия оперативно прибыли экстренные и специализированные службы, включая пожарные расчеты. На данный момент пожар полностью ликвидировали.

После инцидента Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее стала известна причина пожара в ставропольском кафе.

