«Зенит» близок к подписанию дорогостоящего бразильца

Экс-агент Джона Джона Патсорелло подтвердил интерес «Зенита»
Бывший агент бразильского нападающего Джона Джона Федерико Патсорелло подтвердил, что петербургский «Зенит» заинтересован в переходе футболиста. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Да, он близок к переходу в «Зенит», но я больше не представляю его интересы», — сказал Пасторелло.

О том, что «Зенит» хочет купить бразильского полузащитника «Ред Булл Брагантино» Джона Джона, сообщил известный журналист Пабло Оливейра на своей странице в социальной сети X. Согласно его информации, переговоры между сторонами находятся на финальной стадии. Для того, чтобы вести переговоры с российским клубом, игрок даже сменил агента. При этом Джон Джон уже попрощался с болельщиками «Ред Булл Брагантино» в социальных сетях.

В СМИ сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за игрока €20 млн.

Джон Джон выступает за бразильскую команду с 2024 года. За это время он сыграл в 74 встречах, в которых записал на свой счет 17 забитых мячей 14 результативных передач. В «Зените», как указывает информация, видят в футболисте замену бразильцу Жерсону, который был продан в бразильский «Крузейро» за €30 млн (€27 млн + €3 млн бонусами). Игрок покинул «Зенит» 11 января.

Ранее ЦСКА заинтересовался аргентинцем, которого рассматривал «Спартак». 

