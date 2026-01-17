Размер шрифта
Медведчук оценил возможность наступления мира на Украине в 2026 году

Медведчук: мир на Украине в 2026 году вряд ли наступит
РИА Новости

В 2026 году мир на Украине не наступит, поскольку возврат к порядкам довоенного времени невозможен. Об этом в интервью ТАСС заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Нет, не будет [мира]. Некоторые ошибочно считают, что мир — это возвращение к довоенному времени, надеются, что все вернется к тому, как было раньше», — заявил он.

Политик выразил уверенность, что боевые действия не закончатся, пока не прекратится «война в головах». Медведчук отметил, «партия войны» на Украине, в Европе и США обладают силой и стремятся продолжать конфликт с российской стороной.

До этого Киевский международный институт социологии (КМИС) провел исследование и выяснил, что 69% опрошенных украинцев не верят в то, что текущие переговоры приведут к устойчивому миру на Украине. В обратном убеждены 26% респондентов, а 5% не смогли определиться со своим мнением.

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по заключению потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной замедлились из-за позиции Киева, а не Москвы. В Кремле поддержали такую оценку ситуации из Вашингтона и выразили готовность к любому диалогу. Будут ли Соединенные Штаты оказывать давление на Украину для урегулирования конфликта — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Орбан заявил о формировании нового миропорядка. 

