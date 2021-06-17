Китай приветствовал договоренности РФ и США по стратегической стабильности

Китай приветствует российско-американские договоренности о запуске диалога по стратегической стабильности. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, пишет РИА «Новости».

«Китай приветствует консенсус, достигнутый Россией и США касательно продолжения диалога по стратегической стабильности», — сказал дипломат.

Ранее президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден приняли совместное заявление по итогам саммита в Женеве, в котором говорится, что в ближайшее время обе страны запустят комплексный, предметный и энергичный диалог по стратегической стабильности.

Встреча глав России и США прошла 16 июня в Женеве. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов.