Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

На Урале поймали беглого педофила, изнасиловавшего школьницу

E1.RU: на Урале поймали беглого педофила, изнасиловавшего школьнцу
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

На Урале поймали объявленного в розыск мужчину, которого осудили за изнасилование 15-летней девушки. Об этом со ссылкой на защищающего интересы пострадавшей юриста Сергея Самкова сообщает E1.RU.

Правоохранители задержали 32-летнего Александра Быкова и поместили его в изолятор временного содержания 13 января. Время, в течение которого мужчина находился в розыске, не зачтут в его срок лишения свободы — отбывание наказания начнет исчисляться со дня задержания. Он находился в розыске ровно 100 дней.

В октябре 2025 года Быков и его товарищ 30-летний Александр Шаньгин не явились на оглашение своих приговоров по делу об изнасиловании 15-летней школьницы в Алапаевске. Мужчин признали виновными. Быкова осудили на десять лет колонии строгого режима, а Шаньгина на 11,5 лет колонии строгого режима — его поймали уже спустя неделю после оглашения приговора.

Ранее троих мужчин, изнасиловавших школьницу в Екатеринбурге, отправили за решетку.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27620947_rnd_4",
    "video_id": "record::c32aff38-606d-4ad4-8059-f25898295fed"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+