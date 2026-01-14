На Урале поймали беглого педофила, изнасиловавшего школьницу

На Урале поймали объявленного в розыск мужчину, которого осудили за изнасилование 15-летней девушки. Об этом со ссылкой на защищающего интересы пострадавшей юриста Сергея Самкова сообщает E1.RU.

Правоохранители задержали 32-летнего Александра Быкова и поместили его в изолятор временного содержания 13 января. Время, в течение которого мужчина находился в розыске, не зачтут в его срок лишения свободы — отбывание наказания начнет исчисляться со дня задержания. Он находился в розыске ровно 100 дней.

В октябре 2025 года Быков и его товарищ 30-летний Александр Шаньгин не явились на оглашение своих приговоров по делу об изнасиловании 15-летней школьницы в Алапаевске. Мужчин признали виновными. Быкова осудили на десять лет колонии строгого режима, а Шаньгина на 11,5 лет колонии строгого режима — его поймали уже спустя неделю после оглашения приговора.

Ранее троих мужчин, изнасиловавших школьницу в Екатеринбурге, отправили за решетку.