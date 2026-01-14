Сотрудницу избиркома в Липецкой области потребовали уволить за развратные фото

Жители Липецкой области требуют уволить сотрудницу избиркома Задонского района и экс-кандидата в депутаты райсовета от ЛДПР — 36-летнюю Наталью, которая возмутила пользователей соцсетей откровенными фото. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Наталья привлекла внимание общественности своими снимками в соцсети. Наряду с фото эротического характера она опубликовала селфи за рабочим столом с «корочками» сотрудника избиркома в руке. Другие пользователи соцсети изучили ее аккаунт и сделали вывод, что женщина недостойна занимаемой должности, поэтому потребовали ее уволить.

Сама Наталья заявила, что критики просто завидуют ее яркой внешности.

«Сидят там, например, Вася, Петя, Маня, которые ничего не делают и пьют пиво со своими бичами на лавке, и пытаются меня как-то оскорбить, понимаете?» — поделилась она.

В комментариях к собственным фото женщина посоветовала хейтерам «лицо свое умыть и по-нормальному накрасить».

«Я выкладываю все красивое и в мерках разумного и приличного, то что я не выгляжу как лохня и такие из ваших мне пишут гадости, меня это мало интересует. Вы лучше за собой бы следили, ухаживали, чем грязью обливали человека, которого даже не знаете», — написала Наталья недоброжелателям.

Ранее сотрудницу администрации Тюмени уволили за откровенные фотографии, которые девушка сделала для подачи заявки на конкурс красоты от журнала PlayBoy.