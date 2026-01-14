Женщина использовала блинчик с кремом в качестве оружия и угодила под суд

Австралийка, которая в порыве гнева швырнула кремовый блинчик в лицо главе местного правительства, получила 12 месяцев условного срока. Об этом пишет 1 News.

Сюзанна Ли Милгейт, 56-летняя бывшая агент по недвижимости, предстала перед судом в Дарвине за нападение при отягчающих обстоятельствах на Наташу Файлз, которая тогда занимала должность премьер-министра региона. Инцидент произошел в сентябре 2023 года на местном рынке. Милгейт увидела чиновницу и напала на нее.

Как установил суд, она нанесла удар тонким тестом по лицу женщины, в результате чего у жертвы остался синяк под глазом, а сам акт причинил ей не только физическую боль, но и эмоциональное потрясение.

Нападавшая пыталась представить инцидент как «протест» против жестких мер, принятых правительством во главе Файлз во времена пандемии COVID-19. Милгейт пояснила, что в январе 2020 года у ее мужа случился инсульт, и он нуждался в операции, однако не смог получить освобождение от вакцинации. После случившегося она публично извинилась по телевидению, но Файлз извинения отвергла.

Судья Джули Франц классифицировала блинчик как «наступательное оружие» и признала подсудимую виновной в «преднамеренном нападении». Так как Милгейт уже провела 24 дня в тюрьме, она получила условный срок, но заявила о намерении обжаловать приговор, так как вынесенный вердикт мешает ей вернуть лицензию риэлтора.

