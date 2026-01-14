Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

Женщина использовала блинчик с кремом в качестве оружия и угодила под суд

В Австралии суд наказал женщину, которая ударила блинчиком чиновницу по лицу
Real_life_photo/Shutterstock/FOTODOM

Австралийка, которая в порыве гнева швырнула кремовый блинчик в лицо главе местного правительства, получила 12 месяцев условного срока. Об этом пишет 1 News.

Сюзанна Ли Милгейт, 56-летняя бывшая агент по недвижимости, предстала перед судом в Дарвине за нападение при отягчающих обстоятельствах на Наташу Файлз, которая тогда занимала должность премьер-министра региона. Инцидент произошел в сентябре 2023 года на местном рынке. Милгейт увидела чиновницу и напала на нее.

Как установил суд, она нанесла удар тонким тестом по лицу женщины, в результате чего у жертвы остался синяк под глазом, а сам акт причинил ей не только физическую боль, но и эмоциональное потрясение.

Нападавшая пыталась представить инцидент как «протест» против жестких мер, принятых правительством во главе Файлз во времена пандемии COVID-19. Милгейт пояснила, что в январе 2020 года у ее мужа случился инсульт, и он нуждался в операции, однако не смог получить освобождение от вакцинации. После случившегося она публично извинилась по телевидению, но Файлз извинения отвергла.

Судья Джули Франц классифицировала блинчик как «наступательное оружие» и признала подсудимую виновной в «преднамеренном нападении». Так как Милгейт уже провела 24 дня в тюрьме, она получила условный срок, но заявила о намерении обжаловать приговор, так как вынесенный вердикт мешает ей вернуть лицензию риэлтора.

Ранее астраханец ударил чиновницу из-за скота, пасущегося у автотрассы. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27620755_rnd_5",
    "video_id": "record::bf007603-f767-4e89-8c8c-b5365a9964cc"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+