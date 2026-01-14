Финляндия намерена защититься от России противопехотными минами

Финляндия планирует начать разработку и производство противопехотных мин после выхода страны из Оттавской конвенции. Об этом пишет американское издание Bloomberg.

Министр обороны Финляндии Антти Хакканен уже заявил, что обсуждения с представителями промышленности начнутся «вскоре», поскольку официально страна вышла из договора 10 января.

По его словам, конфликт между Россией и Украиной показал, что «беспилотники не заменили традиционные системы вооружения и что традиционные пехотные силы остаются весьма актуальными».

Издание пишет, что решение Финляндии выйти из Оттавской конвенции было основано «на оценке ее оборонных потребностей». Мины же понадобились Финляндии для «противодействия рискам» со стороны России, так как граница России и Финляндии составляет более 1,3 километров.

«Вооруженные силы также будут следить за разработкой противопехотных мин и случать возможности поставок из-за рубежа. Цель состоит в том, чтобы первые новые мины поступили в эксплуатацию в 2027 году. Обучение использованию противопехотных мин начнется немедленно для личного состава, резервистов и призывников», — отмечает Bloomberg.

10 июля 2025 года Финляндия официально уведомила ООН о выходе из Оттавской конвенции, которая запрещает противопехотные мины. Решение вступило в силу 10 января 2026 года. Также в марте 2026 года о выходе из Оттавской конвенции объявили Латвия, Эстония, а в июне — и Украина.

Кроме того, в декабре 2025 года агентство Reuters писало о том, что Польша впервые со времен Холодной войны запустит производство противопехотных мин, которые она планирует разместить вдоль восточной границы с Россией и Белоруссией.

