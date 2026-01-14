Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

ВСУ попытались применить редкую технику

Российские военные уничтожили итальянский бронетранспортер Puma ВСУ
Shutterstock/FOTODOM

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались применить редкую технику. Об этом свидетельствует отчет министерства обороны России о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

По информации ведомства, бойцы российской группировки войск «Юг» уничтожили бронетранспортер (БТР) Puma производства Италии. В отчете говорится, что бои проходили в районе населенных пунктов Закотное, Константиновка, Краматорск и Новотроицкое Донецкой народной республики (ДНР). Где именно был ликвидирован этот БТР, не уточняется.

13 января «Российская газета» сообщила, что на фоне высоких потерь танковых подразделений ВСУ возвращают в строй уже выведенные из эксплуатации Т-64А, Т-64Б1 и даже опытный образец Объекта-476 «Кедр».

Издание напомнило, что за 2025 год российские военные уничтожили в общей сложности целую дивизию украинских танков — более 350 тяжелых боевых машин. Образовавшийся дефицит вынудил ВСУ «вытаскивать с танковых кладбищ» технику, которую не успели разобрать на запчасти, и пускать в бой, отмечается в публикации.

Ранее военный аналитик заявил, что разбитая в зоне СВО техника ВСУ может принести России ощутимую выгоду.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27621181_rnd_7",
    "video_id": "2188792"
}
 
Теперь вы знаете
Морозные каникулы: законно ли ребенку прогулять школу в непогоду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+