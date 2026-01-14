Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались применить редкую технику. Об этом свидетельствует отчет министерства обороны России о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

По информации ведомства, бойцы российской группировки войск «Юг» уничтожили бронетранспортер (БТР) Puma производства Италии. В отчете говорится, что бои проходили в районе населенных пунктов Закотное, Константиновка, Краматорск и Новотроицкое Донецкой народной республики (ДНР). Где именно был ликвидирован этот БТР, не уточняется.

13 января «Российская газета» сообщила, что на фоне высоких потерь танковых подразделений ВСУ возвращают в строй уже выведенные из эксплуатации Т-64А, Т-64Б1 и даже опытный образец Объекта-476 «Кедр».

Издание напомнило, что за 2025 год российские военные уничтожили в общей сложности целую дивизию украинских танков — более 350 тяжелых боевых машин. Образовавшийся дефицит вынудил ВСУ «вытаскивать с танковых кладбищ» технику, которую не успели разобрать на запчасти, и пускать в бой, отмечается в публикации.

Ранее военный аналитик заявил, что разбитая в зоне СВО техника ВСУ может принести России ощутимую выгоду.