В Госдуме объяснили, чем грозит внесение РФ в список стран с высоким риском отмывания денег

Еврокомиссия опубликовала решение о включении России в список стран высокого риска со «стратегическими недостатками». Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, что проверка европейскими банками всех связанных с РФ операций может привести к закрытию некоторых лазеек, но больших изменений не произойдет.

«В рамках санкций банки и так жестко проверяют все связанные с Россией операции. Данное решение дополняет чрезвычайный порядок, связанный с санкциями, обычным системным, связанным с якобы имеющимися проблемами России. Это может привести к закрытию некоторых имеющихся лазеек, что может быть чувствительно для отдельных предприятий и людей, но значимых на макроуровне изменений ждать не стоит», — сказал он.

В декабре 2025 года сообщалось, что Еврокомиссия добавила Россию в черный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Это означает, что европейские банки и финансовые организации должны будут усилить проверку всех транзакций, связанных с Россией и российскими клиентами, включая компании и бенефициаров.

В МИД заявляли, что это «исключительно полизитизированное» решение, которое «уничтожает репутацию» Еврокомиссии.

Ранее глава ЕК сообщила, что российские активы заморожены перманентно.