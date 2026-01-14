В Кузбассе проверяют медучреждения, где наблюдались мамы умерших младенцев

Прокуратура Кемеровской области в ходе проведения расследования о гибели в роддоме в Новокузнецке младенцев, организовала дополнительную проверку медицинских учреждений, где ранее наблюдались матери этих детей. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Как отмечается в публикации, в частности будут проверено «соблюдение санитарных норм в эти учреждениях, а также наличие необходимых лекарственных препаратов и медицинских изделий».

«По результатам проверки при наличии оснований будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования», — отметили в прокуратуре.

До этого сообщалось, что в роддоме в Новокузнецке, где умерли младенцы, продолжаются следственные действия.

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что комиссия займется оценкой работы службы родовспоможения и проведет разбор всех случаев в роддоме №1 в Новокузнецке.

В новокузнецком роддоме за новогодние праздники погибли девять младенцев. По данным регионального минздрава, у всех обнаружили внутриутробную инфекцию. При этом СМИ называют возможной причиной гибели детей заражение менингококком. С 2024 года в роддоме выявили 150 нарушений, а пациентки называют его «адским местом» и жалуются на безразличие персонала. СК уже возбудил уголовное дело, а главврача учреждения отстранили от работы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в новокузнецком роддоме еще две матери потеряли детей.