Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

В Кузбассе проверяют медучреждения, где наблюдались мамы умерших младенцев

Прокуратура организовала проверку мест, где наблюдались мамы умерших детей
Светлана Шереметьева-Шерстнёва/РИА Новости

Прокуратура Кемеровской области в ходе проведения расследования о гибели в роддоме в Новокузнецке младенцев, организовала дополнительную проверку медицинских учреждений, где ранее наблюдались матери этих детей. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Как отмечается в публикации, в частности будут проверено «соблюдение санитарных норм в эти учреждениях, а также наличие необходимых лекарственных препаратов и медицинских изделий».

«По результатам проверки при наличии оснований будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования», — отметили в прокуратуре.

До этого сообщалось, что в роддоме в Новокузнецке, где умерли младенцы, продолжаются следственные действия.

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что комиссия займется оценкой работы службы родовспоможения и проведет разбор всех случаев в роддоме №1 в Новокузнецке.

В новокузнецком роддоме за новогодние праздники погибли девять младенцев. По данным регионального минздрава, у всех обнаружили внутриутробную инфекцию. При этом СМИ называют возможной причиной гибели детей заражение менингококком. С 2024 года в роддоме выявили 150 нарушений, а пациентки называют его «адским местом» и жалуются на безразличие персонала. СК уже возбудил уголовное дело, а главврача учреждения отстранили от работы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в новокузнецком роддоме еще две матери потеряли детей.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27621157_rnd_1",
    "video_id": "record::27fe9ad9-0e18-4530-88c0-4736e08f5c72"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+