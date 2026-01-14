Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости политики

Премьер Великобритании высказался о скандале с чат-ботом Grok

Стармер: соцсеть X приведет Grok в соответствие с британскими законами
Leon Neal/Reuters

Соцсеть X проводит работу по приведению чат-бота Grok в соответствие с британскими законами. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает РИА Новости.

«Мы примем необходимые меры. Мы будем укреплять существующие законы и готовиться к принятию новых, если потребуется, а Ofcom (британский медиарегулятор — «Газета.Ru») продолжит свое независимое расследование по мере необходимости», — сказал он.

10 января сообщалось, что власти Великобритании могут принять меры в отношении соцсети X, вплоть до ее запрета на территории страны, из-за картинок, создаваемых чат-ботом на основе искусственного интеллекта Grok. Речь идет об откровенных изображениях женщин и детей, которые интегрированный в соцсеть чат-бот создает по запросу пользователей.

3 января агентство Bloomberg сообщило, что модель искусственного интеллекта Grok компании xAI генерировала контент порнографического характера и размещала его на своей странице в соцсети X в ответ на запросы пользователей.

Ранее Индонезия заблокировала чат-бот Grok.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27621025_rnd_2",
    "video_id": "record::98346179-98b7-4e9c-abde-53383e691a6b"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+