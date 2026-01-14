Премьер Великобритании высказался о скандале с чат-ботом Grok

Соцсеть X проводит работу по приведению чат-бота Grok в соответствие с британскими законами. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает РИА Новости.

«Мы примем необходимые меры. Мы будем укреплять существующие законы и готовиться к принятию новых, если потребуется, а Ofcom (британский медиарегулятор — «Газета.Ru») продолжит свое независимое расследование по мере необходимости», — сказал он.

10 января сообщалось, что власти Великобритании могут принять меры в отношении соцсети X, вплоть до ее запрета на территории страны, из-за картинок, создаваемых чат-ботом на основе искусственного интеллекта Grok. Речь идет об откровенных изображениях женщин и детей, которые интегрированный в соцсеть чат-бот создает по запросу пользователей.

3 января агентство Bloomberg сообщило, что модель искусственного интеллекта Grok компании xAI генерировала контент порнографического характера и размещала его на своей странице в соцсети X в ответ на запросы пользователей.

Ранее Индонезия заблокировала чат-бот Grok.