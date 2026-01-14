Вяльбе заявила, что не общается с Большуновым

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не общается с лыжником Александром Большуновым, передает «Чемпионат».

«После инцидентов, которые недавно были в публичном поле, у нас контакт прервался. Я не лезу к человеку, все, что нужно, он знает, он планировал в Италию ехать тренироваться, делал визу, я не имею информации», — сказала Вяльбе.

Самым громким инцидентом с участием Большунова за последнее время стал эпизод, когда лыжник после завершения мужского спринта на этапе Кубка России 29 ноября толкнул своего соперника Бакурова, стоящего к нему спиной. Такую реакцию у Большунова вызвало их столкновение по ходу гонки. По итогам эпизода Бакуров получил повреждение.

Большунов принес Бакурову свои извинения, однако также обвинил соперника в симуляции травмы. Наказание Большунова за эпизод состояло в том, что он не мог выходить на старт до того, как не восстановится сам Бакуров. В итоге оба лыжника впервые появились на гонке после инцидента 7 декабря.

Ранее Бакуров рассказал о взаимоотношениях с Большуновым после конфликта.