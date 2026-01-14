Размер шрифта
Житель Курска избил девушку палкой в День всех влюбленных и избежал колонии

В Курске осудили мужчину, который избил женщину палкой в День святого Валентина
Житель Курска избил сожительницу палкой в День всех влюбленных и избежал колонии. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Промышленный районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя Сергея Леонова, который деревянной палкой нанес телесные повреждения своей партнерше.

Инцидент произошел 14 февраля 2025 в квартире на улице Менделеева. В тот день Леонов был пьян и устроил своей сожительнице сцену ревности, а затем схватил палку и избил женщину, угрожая ей расправой.

Она восприняла угрозу всерьез, испугавшись за жизнь и здоровье, а в результате получила закрытый перелом правого предплечья.

Леонов выплатил сожительнице 150 тыс. рублей за моральный вред и купил лекарства, а на суде признал вину, раскаялся и извинился. В итоге пострадавшая его простила. Мужчина был признан виновным по ч. 1 ст. 119 и п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ и приговорен к двум годам ограничения свободы.

Ранее россиянин приревновал жену к приятелю и избил обоих бейсбольной битой. 

