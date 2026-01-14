Военный эксперт объяснил атаки России по судам Украины

Дандыкин: Россия начала бить по судам Украины, чтобы отрезать страну от моря

Недавний удар российских войск по связанным с Украиной судам прокомментировал в беседе с «Царьградом» военный эксперт Василий Дандыкин.

Он указал, что подобная атака произошла не впервые, Россия уже давно это делает, но теперь, по мнению эксперта, Украину ждет все больше подобных ударов.

Дандыкин отметил, что российская армия начала выполнять то, что ранее сказал президент страны Владимир Путин — отрезать противника от Черного моря.

Он подчеркнул, что в данный момент может идти наращивание сил в этом направлении. В частности, конкретно операторов беспилотников. Киев, вероятно, уже в скором времени в полном объеме прочувствует на себе эту новую силу на просторах Черного моря, уверен военный эксперт.

«Мы уже БЭКом утопили корабль у Симферополя разведывательный Украины. Но это БЭКи. Кстати, они тоже будут применяться все чаще. Наверное, комбинированно будет все», — резюмировал он.

10 января вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба в Telegram-канале обвинил Россию в том, что она якобы атаковала гражданские суда в Черном море.

Ранее Венгрия потребовала от Украины прекратить удары по энергообъектам РФ и танкерам.