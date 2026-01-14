Мужчина засунул в задний проход воздуходув и попал в больницу с кишечным кровотечением

В Индии мужчину спасли после того, как он засунул воздуходув в задний проход

В Индии мужчина попал в больницу после экспериментов с задним проходом. Об этом сообщает The Times of India.

Житель Одиши работал в городе Салем, в мастерской с ткацким станком. В день инцидента он убирал помещение с помощью воздушной трубки, подключенной к компрессору. В какой-то момент он решил вставить трубку в задний проход.

«Воздух высокого давления от компрессора не просто попал ему в прямую кишку; он поднялся до самого желудка, заполнив кишечник и вызвал кишечное кровотечение», – сообщается в публикации.

В результате у него вздулся желудок, появилась одышка.

В этот момент недалеко находились коллеги, они привезли его в больницу, где пострадавшего направили в отделение интенсивной терапии. Врачи спасли его.

На данный момент пациент находится в стабильном состоянии, медики продолжают оказывать ему помощь. Сам мужчина заявил, что сделал это ради шутки.

