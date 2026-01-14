На Западе назвали предпочтительный для Трампа вариант присоединения Гренландии

Референдум является предпочтительным для американского президента Дональда Трампа вариантом присоединения Гренландии к США. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

«Предпочтительный путь для приобретения США Гренландии для президента Дональда Трампа и его высокопоставленных помощников — это побудить людей голосовать на референдуме за присоединение к Соединенным Штатам», — говорится в публикации.

По информации издания, сейчас помощники Трампа сконцентрированы на поиске способа «напрямую склонить» жителей Гренландии к проведению референдума о присоединении к США. В частности, как следует из материала, американские чиновники изучают как информационные, так и дезинформационные кампании, направленные на влияние на общественное мнение.

В январе 2026 года Трамп заявил о планах США захватить территорию Гренландии, чтобы обеспечить свою национальную безопасность. Затем глава Белого дома подчеркнул, что США «так или иначе» получат остров.

В марте прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что планы по присоединению Гренландии существовали у США давно. Он предположил, что Соединенные Штаты будут и дальше на системной основе продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике.

Ранее в США рассказали, обсуждали ли в Белом доме захват Гренландии.