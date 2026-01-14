Путин поручил подготовить предложения по снятию «водной блокады» Донбасса

Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину подготовить предложения по решению проблемы водоснабжения в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин также напомнил, что вопрос водоснабжения республики поднимался людьми в ходе прямой линии и что сам Хуснуллин докладывал о нем.

«Прошу вас не забывать про это. Вы мне сами докладывали. Как вы мне сказали: ремонт старого водовода примерно столько же будет стоить, как строительство нового. Я уже не говорю про освобождение необходимых для решения этого вопроса территорий, с которых в прежние времена шла подача воды», — отметил российский лидер в ходе встречи с вице-премьером.

Путин поручил Хуснуллину проанализировать сложившуюся ситуацию с водоснабжением ДНР и предоставить предложения для решения данной проблемы.

19 декабря Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос военного корреспондента Евгения Поддубного о причинах «водной блокады» Донбасса. По словам главы государства, проблема с водоснабжением региона решится, когда под контролем российских войск окажется территория за Славянском.

Также он отметил, что потери воды в трубопроводных системах ДНР и ЛНР все еще высоки — до 50%. Российский лидер назвал эту проблему острой.

Ранее Пушилин рассказал, когда в дома жителей ДНР вернется вода.