В России считают, что Трампа не впечатлят угрозы Дании о развале НАТО

Угрозы Дании о возможном крахе НАТО в случае присоединения Гренландии к США не произведут впечатления на президента Дональда Трампа. Об этом в своем Telegram-канале заявил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Алексей Пушков.

По словам сенатора, Трамп, скорее всего, считает, что европейские союзники блефуют и после краткосрочного кризиса ситуация в альянсе нормализуется. Пушков отметил, что американский президент скептически оценивает полезность НАТО для самих США.

«Дания и ее союзники в Европе пытаются разыграть свою последнюю карту… но эта угроза Трампа не впечатляет. Он считает, вероятно, вполне обоснованно, что европейские союзники просто блефуют», — написал Пушков.

5 января Трамп заявил, что Евросоюз с точки зрения обороны нуждается в том, чтобы Штаты владели Гренландией. По его словам, корабли Китая и России якобы уже окружают остров.

До этого супруга замглавы аппарата Белого дома по вопросам политики, советника президента США Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсети «Х» карту Гренландии, на которой страна окрашена в цвета американского флага. Свою публикацию она сопроводила одним словом «soon» (в переводе с английского — «скоро»), тем самым намекнув на планы США захватить Гренландию.

Ранее Минобороны Дании направило в Гренландию военных.