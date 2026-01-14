Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

Украинские беспилотники атаковали трактора коммунальщиков в Херсонской области

Сальдо: дроны ВСУ ударили по тракторам коммунальщиков, ранен водитель
Telegram-канал Владимир Сальдо

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали тремя беспилотниками трактора коммунальщиков, которые расчищали снег в Каховке. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки получил ранение водитель одного из тракторов «Коммунального сервиса Каховки». Мужчина был доставлен в больницу. Дроны повредили технику, поэтому расчистку снега пришлось остановить.

Сальдо отметил, что за последнее время это уже пятый случай удара ВСУ по местным коммунальщикам.

«Украинские боевики устроили настоящую охоту за теми, кто не может дать сдачи. Так поступают только трусы», — подчеркнул Сальдо.

8 января глава региона сообщил, что противник совершил попытку массированного пролета более 70 ударных дронов через Херсонскую область. Он уточнил, что эта попытка атаки была сорвана российскими военными. Расчеты противовоздушной обороны (ПВО) группировки войск «Днепр» отразили атаку и сбили 18 вражеских дронов самолетного типа. Сальдо отметил, что остальные БПЛА были ликвидированы средствами ПВО других регионов.

Ранее ВСУ ударили по детскому творческому центру в Херсонской области.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27621097_rnd_2",
    "video_id": "record::7297f606-c534-4d00-a09d-ef24b7d78571"
}
 
Теперь вы знаете
Нейропузырь. 3 причины, почему рынок ИИ должен рухнуть
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+