Украинские беспилотники атаковали трактора коммунальщиков в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали тремя беспилотниками трактора коммунальщиков, которые расчищали снег в Каховке. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки получил ранение водитель одного из тракторов «Коммунального сервиса Каховки». Мужчина был доставлен в больницу. Дроны повредили технику, поэтому расчистку снега пришлось остановить.

Сальдо отметил, что за последнее время это уже пятый случай удара ВСУ по местным коммунальщикам.

«Украинские боевики устроили настоящую охоту за теми, кто не может дать сдачи. Так поступают только трусы», — подчеркнул Сальдо.

8 января глава региона сообщил, что противник совершил попытку массированного пролета более 70 ударных дронов через Херсонскую область. Он уточнил, что эта попытка атаки была сорвана российскими военными. Расчеты противовоздушной обороны (ПВО) группировки войск «Днепр» отразили атаку и сбили 18 вражеских дронов самолетного типа. Сальдо отметил, что остальные БПЛА были ликвидированы средствами ПВО других регионов.

Ранее ВСУ ударили по детскому творческому центру в Херсонской области.