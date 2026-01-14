Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости политики

В России рассказали, когда начнется операция по взятию Одессы

Военэксперт Кнутов: освобождение Одессы начнется после взятия Запорожья
Станислав Красильников/РИА Новости

Операция ВС России по взятию Одессы начнется после того, как под контроль российской армии перейдет город Запорожье, такое развитие событий неминуемо в рамках СВО. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Если говорить объективно, операция по освобождению Одессы может произойти только после освобождения Запорожья, то есть сухопутным путем движение на Николаев и на Одессу», — подчеркнул Кнутов.

В нынешних условиях, считает военный аналитик, проведение российскими войсками морской десантной операции в Одессе вряд ли возможно, поскольку армия России на данный момент сосредоточена на взятии под контроль территории Донбасса.

При этом, как считает эксперт, в отдаленной перспективе проведение такой десантной операции необходимо для безопасности рубежей России.

«Десантная операция в привычном понимании слова невозможна на сегодняшний день, но еще раз хочу сказать, освобождение Одессы, на мой взгляд, имеет важнейшую роль, и без контроля над Одессой и черноморскими портами России будет очень сложно чувствовать себя спокойно <…> Это вот, в общем, отдаленная перспектива», — сказал военный аналитик.

Кнутов напомнил при этом, что сейчас российские вооруженные силы работают над изоляцией Одессы от остальной части Украины.

«Осуществляется это с помощью высокоточного дальнобойного оружия, беспилотников наших, работаем по логистическим цепочкам. Сейчас начали активно работать по портовой инфраструктуре», — заявил собеседник.

Целью РФ является сделать регион «малопригодным для получения оружия», отметил Кнутов.

В начале января Кнутов отмечал, что у ВС РФ есть все возможности для взятия и изоляции Одессы, чтобы не дать НАТО разместить в городе свои вооружения и войска.

Ранее Украину предупредили о возможной потере Одессы.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27621049_rnd_0",
    "video_id": "record::c5e722ed-12e0-403a-96ce-81d733e5207c"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+