В России рассказали, когда начнется операция по взятию Одессы

Операция ВС России по взятию Одессы начнется после того, как под контроль российской армии перейдет город Запорожье, такое развитие событий неминуемо в рамках СВО. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Если говорить объективно, операция по освобождению Одессы может произойти только после освобождения Запорожья, то есть сухопутным путем движение на Николаев и на Одессу», — подчеркнул Кнутов.

В нынешних условиях, считает военный аналитик, проведение российскими войсками морской десантной операции в Одессе вряд ли возможно, поскольку армия России на данный момент сосредоточена на взятии под контроль территории Донбасса.

При этом, как считает эксперт, в отдаленной перспективе проведение такой десантной операции необходимо для безопасности рубежей России.

«Десантная операция в привычном понимании слова невозможна на сегодняшний день, но еще раз хочу сказать, освобождение Одессы, на мой взгляд, имеет важнейшую роль, и без контроля над Одессой и черноморскими портами России будет очень сложно чувствовать себя спокойно <…> Это вот, в общем, отдаленная перспектива», — сказал военный аналитик.

Кнутов напомнил при этом, что сейчас российские вооруженные силы работают над изоляцией Одессы от остальной части Украины.

«Осуществляется это с помощью высокоточного дальнобойного оружия, беспилотников наших, работаем по логистическим цепочкам. Сейчас начали активно работать по портовой инфраструктуре», — заявил собеседник.

Целью РФ является сделать регион «малопригодным для получения оружия», отметил Кнутов.

В начале января Кнутов отмечал, что у ВС РФ есть все возможности для взятия и изоляции Одессы, чтобы не дать НАТО разместить в городе свои вооружения и войска.

Ранее Украину предупредили о возможной потере Одессы.