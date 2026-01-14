В «Ростове» объяснили, почему ФИФА наложила на клуб запрет на трансфнеры

«Ростов» о трансферном бане: у нас остался долг за трансфер Саравии

Футбольный клуб «Ростов» в своем Telegram-канале заявил, что у клуба остался долг перед клубом «Пеньяроль» за трансфер Родриго Саравии, в связи с чем Международная федерация футбола (ФИФА) наложила на российский клуб трансферный бан.

«У «Ростова» остался долг перед клубом «Пеньяроль» за трансфер Родриго Саравии. Трансфер футболиста летом 2024 года не был оплачен в полном размере, а разбит на транши. Остался один платеж, который «Ростов» на сегодняшний день не погасил», — заявили в «Ростове».

Также в «Ростове» отметили, что все усилия, чтобы в ближайшее время разрешить данную ситуацию.

22 декабря инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Ростов» может сняться с РПЛ. Согласно его информации, у клуба нет денег, чтобы оплатить зимние сборы перед рестартом сезона в Российской премьер-лиге, а текущая задолженность составляет от ₽4 млрд до ₽5 млрд. Сообщается, что футболисты не получают зарплату с октября, часть из них — с сентября. Однако позднее в клубе заявили, что долг составляет ₽1,5 млрд.

Ранее в «Ростове» назвали непонятной информацию о многомиллиардных долгах.