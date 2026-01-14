В новокузнецком роддоме еще две матери потеряли детей

Shot: еще два младенца не выжили в роддоме Новокузнецка

В Новокузнецке еще две матери потеряли детей из-за некачественно оказанной медпомощи. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, оба инцидента произошли в роддоме, где медики не спасли девятерых детей. В первом случае девушка по имени Оксана в 2021 году попала в медучреждение. До этого она сдавала все необходимые анализы, чтобы убедиться, что плод здоров.

Несмотря на срок (40 недель), врачи откладывали госпитализацию. В какой-то момент Оксане стало плохо, ее доставили в роддом, но родившийся ребенок уже не дышал. Девушка четыре года судилась с роддомом, ей удалось отсудить 500 тысяч рублей.

«Комиссия отметила, что неродившегося малыша могли бы спасти, если бы девушку вовремя госпитализировали», – сообщается в публикации.

Второй случай также произошел в 2021 году. На 39-40-й неделе беременная почувствовала резкую боль и сама приехала на место. Как и в первом случае, к моменту появления на свет девочка не дышала. Причиной также стало неправильное оказание медпомощи.

«С больницы взыскали моральную компенсацию в размере 1 млн рублей», – говорится в публикации.

Эти и другие истории бывшие пациентки рассказали после резонансной истории в этом роддоме. За новогодние праздники в заведении матери потеряли девять детей, у которых позже обнаружили инфекцию.

По факту произошедшего возбудили дело, главврача задержали.

Ранее в новокузнецком роддоме потеряла ребенка мать, рожавшая стоя.