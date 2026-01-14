Размер шрифта
Цены золота и серебра обновили рекорды

Серебро и золото обновили рекорды на фоне геополитической напряженности
imago stock&people/Global Look Press

Цены на золото и серебро на спотовом рынке обновили рекорды на фоне геополитической напряженности. Об этом сообщает «Интерфакс».

Спотовая цена золота к 9:06 (мск) увеличилась на 0,9% до $4628,75 за унцию, ранее она поднималась до максимальных в истории $4639,62 за унцию.

Стоимость серебра выросла на 3,6% до $90,04 за унцию. Котировки впервые превысили $90 за унцию и днем достигали рекордных $91,55 за унцию.

Платина подорожала на 3,9%, палладий — на 3,6%.

Рост геополитических рисков увеличивает привлекательность драгоценных металлов как защитных активов.

Утром 14 января сообщалось, что цена грамма золота в Японии превысила отметку в 26 тыс. иен (12,8 тыс. руб.), обновив исторический максимум.

До этого сообщалось, что цены на золото на бирже Comeх обновили исторический рекорд. Так, 23 декабря цена тройской унции золота увеличилась на 2,57% и составила $4500,2 (354 тыс. рублей).

В ноябре прошлого года аналитик предрек очередное обновление рекорда стоимости золота. Как сообщалось, к началу текущего года тренд на рост стоимости драгметалла сохранится, причем цены могут в очередной раз обновить исторический максимум.

Ранее россиянам объяснили разницу между открытием золотого вклада и покупкой драгметалла.

