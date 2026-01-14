Размер шрифта
В Венесуэле начали отменять меры по сокращению добычи нефти

Reuters: венесуэльская PDVSA увеличила добычу нефти после ослабления эмбарго США
Eli Hartman/Reuters

Государственная энергокомпания Венесуэлы PDVSA постепенно отменяет меры по сокращению добычи нефти из-за того, что эмбарго США ослабевает. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным издания, экспорт сырья из республики в декабре падал почти до нуля. Продолжать реализации продукции удавалось только американской компании Chevron со своих совместных с PDVSA предприятий, поскольку у них имелась соответствующая лицензия американской стороны.

Из-за ситуации в наземных резервуарах в Венесуэле и на танкерах застряли миллионы баррелей нефти. Помимо этого, перенаполнение хранилищ заставляло госкомпанию закрывать скважины.

До этого Reuters писал, что американская администрация подала в суд ходатайство о выдаче ордеров на арест значительного количества танкеров, используемых для перевозки венесуэльской нефти. Речь идет о десятках судов, которые перевозят нефть из Венесуэлы или делали это в прошлом.

7 января в минэнерго США заявили, что уже начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке. В ведомстве отметили, что средства от продажи нефти будут зачисляться на контролируемые США счета в банках. После этого деньги распределят в интересах американского и венесуэльского народов по усмотрению Вашингтона, подчеркнули в министерстве.

Ранее в США заявили, что не крадут нефть Венесуэлы.

