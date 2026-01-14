Дочь Гогунского отменила сольный концерт после госпитализации матери

Дочь Виталия Гогунского, певица Милана Стар (Милана Маирко – настоящее имя) сообщила в Telegram-канале об отмене сольного концерта.

Выступление должно было пройти 28 января в Москве. Стар объяснила, что отменила концерт из-за проблем со здоровьем матери – модели Ирины Маирко. Родитель также является ее концертным директором.

«Из-за текущих проблем со здоровьем у нас нет возможности сделать концерт в том формате, в котором мы его задумывали. Мы с мамой – одна команда, и мы вместе шли к этому концерту с самого первого дня. Каждая песня, каждый номер, каждая деталь – во всем этом есть ее колоссальный труд, поддержка и любовь. И я просто не представляю этот важный день без нее», – поделилась артистка.

Стар пообещала возобновить концертную деятельность после восстановления матери.

6 января Ирина Маирко сообщила, что получила серьезный перелом. Инцидент произошел на катке. Модель упала, когда попыталась сесть на лавочку. Она уверена, что эти скамьи сделаны без соблюдения техники безопасности.

Ранее 15-летняя дочь Гогунского начала свой бизнес.