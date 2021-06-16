Путин назвал США инициаторами ухудшения российско-американских отношений

Президент России Владимир Путин заявил, что дипломатические отношения между Москвой и Вашингтоном ухудшаются по инициативе американской стороны. Об этом он сказал на брифинге по итогам саммита РФ — США в Женеве.

По его словам, все действия, которые связаны с ухудшением российско-американских отношений, «инициировались не нами, а американской стороной».

«Конгрессмены — они народ изобретательный, что они еще там напридумывают, я не знаю», — сказал Путин в ответ на вопрос, достигли ли отношения между двумя странами дипломатического дна.

Встреча глав РФ и США прошла 16 июня в Женеве. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов.

Ранее Путин заявил, что США пострадали от введенных ими экономических ограничений в большей степени, чем РФ.

До этого Путин сказал, что отношения России и Соединенных Штатов находятся в низшей точке.