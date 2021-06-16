Путин рассказал о cроках возвращения послов РФ и США в Москву и Вашингтон

Президент России Владимир Путин заявил, что конкретные сроки возвращения послов РФ и США в Москву и Вашингтон являются техническим вопросом. Такое заявление российский лидер сделал во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом в Женеве.

«Когда конкретно — завтра, послезавтра — это вопрос чисто технического характера», — сказал Путин.

Ранее Путин сообщил, что договорился с Байденом о возвращении послов двух государств на места своей службы — в Москву и Вашингтон.

Встреча глав России и Соединенных Штатов проходит 16 июня в Женеве.

Российский посол в США Анатолий Антонов покинул Вашингтон в марте для консультаций в Москве, причиной отзыва главы дипмиссии стали высказывания американского президента Джо Байдена в отношении главы России Владимира Путина.

После этого глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва рекомендовала послу США в России Джону Салливану отправиться в Вашингтон для проведения «подробных, серьезных консультаций». 20 апреля американский Госдеп заявил о решении Салливана покинуть Москву.