Путин рассказал о cроках возвращения послов РФ и США в Москву и Вашингтон

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Президент России Владимир Путин во время интервью журналисту американского телеканала NBC Киру... Президент России Владимир Путин во время интервью журналисту американского телеканала NBC Киру...
Президент России Владимир Путин во время интервью журналисту американского телеканала NBC Киру...
kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что конкретные сроки возвращения послов РФ и США в Москву и Вашингтон являются техническим вопросом. Такое заявление российский лидер сделал во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом в Женеве.

«Когда конкретно — завтра, послезавтра — это вопрос чисто технического характера», — сказал Путин.

Ранее Путин сообщил, что договорился с Байденом о возвращении послов двух государств на места своей службы — в Москву и Вашингтон.

Встреча глав России и Соединенных Штатов проходит 16 июня в Женеве.

Российский посол в США Анатолий Антонов покинул Вашингтон в марте для консультаций в Москве, причиной отзыва главы дипмиссии стали высказывания американского президента Джо Байдена в отношении главы России Владимира Путина.

После этого глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва рекомендовала послу США в России Джону Салливану отправиться в Вашингтон для проведения «подробных, серьезных консультаций». 20 апреля американский Госдеп заявил о решении Салливана покинуть Москву.