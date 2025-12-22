На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме рассказали, как будут индексировать пенсии в 2026 году

Депутат Госдумы Панеш объяснил порядок повышения пенсий в России в 2026 году
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

В 2026 году индексация пенсий будет привязана к трем датам. Об этом «Российской газете» рассказал депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

По его словам, с 1 января будут проиндексированы страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца. Выплаты вырастут на 7,6%. С 1 апреля процедура коснется социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Размер пособия увеличится на 6,8%. При этом с 1 октября будут пересчитаны военные пенсии вслед за повышением денежного довольствия — на 4%.

Панеш добавил, что среднемесячный размер страховой пенсии по старости в 2026 году составит 27 117 рублей. При этом итоговая сумма выплат будет рассчитываться индивидуально: она зависит от стажа работы, количества пенсионных баллов, районных коэффициентов и права на доплаты, уточнил парламентарий.

Накануне глава думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал власти вместо рекомендаций, как выжить на пенсию, сосредоточить усилия на изменении неэффективной пенсионной системы. По мнению депутата, все советы вызваны только одним обстоятельством — нищенским размером пенсии.

Ранее россиянам назвали количество баллов, необходимое для выхода на пенсию.

