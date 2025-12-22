Проблемы в шее могут вызвать симптомы, похожие на сердечный приступ

Защемление корешков С4 и С5 в шейном отделе позвоночника может имитировать сердечный приступ, рассказал «Газете.Ru» доцент Пироговского Университета Ярослав Гурин.

«Шейный отдел — это стратегический перекресток всего организма. Представьте его в виде узловой станции, через которую проходят все жизненно важные коммуникации. Во-первых, это спинной мозг и корешки нервов, идущие к рукам, диафрагме (основной дыхательной мышце) и внутренним органам. Во-вторых, это позвоночные артерии, питающие ствол мозга, мозжечок и затылочные доли (отвечают за зрение, координацию). В-третьих, — это пути, по которым оттекает лимфа от головы и мозга. В-четвертых, — это множество мышц, отвечающих за движение головы, поддержание осанки и даже глотание», — объяснил врач.

Последствия «аварии на перекрестке» могут привести к множеству проблем, в том числе к головной боли, кардиалгии (боль в области сердца), хроническому мышечному напряжению.

«Сдавление позвоночных артерий приводит к хронической ишемии (кислородное голодание) мозга. Результат — это не просто головная боль, а вертеброгенная мигрень, головокружение, «туман в голове», снижение памяти, раздражительность. Защемление корешков или корешковый синдром вызывает боль, онемение, слабость в руках, чувство «ползания мурашек». Важно отметить, что защемление корешка C4-C5 может имитировать сердечный приступ (кардиалгию)», — объяснил врач.

