Названы три главные психологические проблемы россиян на работе в 2025 году

HR-директор КГ PROGRESS Екатерина Зеленкова в беседе с «Газетой.Ru» назвала основные проблемы, с которыми сталкивались сотрудники в 2025 году, характерные как для топ-менеджмента, так и для рядовых сотрудников.

По ее словам, в средних и крупных компаниях около 40% членов команды к концу года находятся в зоне риска по выгоранию и испытывают трудности с эмоциональной регуляцией, а почти половина — испытывают повышенный стресс.

«Наличие нескольких признаков выгорания у сотрудника зачастую предвещает увольнения, срывы дедлайнов, саботаж и резкое снижение вовлеченности. Даже если на первый взгляд команда работает стабильно, высокий уровень воспринимаемого стресса может сигнализировать о том, что сотрудник близок к эмоциональному срыву. Это повышает риск ошибок, прокрастинации, конфликтов и падения общей продуктивности», — пояснила Зеленкова.

При выявлении таких признаков эксперты рекомендуют принимать комплексные меры поддержки. В первую очередь это индивидуальная работа с сотрудником: конфиденциальные встречи с руководителем для оценки нагрузки, обсуждения личных факторов и определения уровня поддержки.

Кроме того, компания должна пересмотреть рабочую нагрузку: сократить переработки, минимизировать срочные задачи и высокую неопределенность в рабочем графике, особенно для сотрудников в «красной зоне» риска. Важно также планировать задачи заранее, расставлять приоритеты на месяц или два вперед и ограничивать параллельные проекты, чтобы снизить вероятность перегрузки.

Для сотрудников, находящихся под умеренным стрессом, эффективны меры по нормализации рабочего времени и коммуникации: ограничение лишних чатов и звонков, соблюдение границ рабочего дня и напоминание о возможности отключаться после рабочего времени. Регулярная обратная связь от руководства, поддержка команды и выявление сильных сторон сотрудников помогают сохранить вовлеченность и мотивацию.

По словам эксперта, анонимные опросы и мониторинг уровня стресса и выгорания раз в один-два месяца позволяют отслеживать динамику состояния команды и корректировать меры поддержки, особенно в критические периоды, такие как осень и зима.

«Хронический стресс и выгорание — одни из самых распространенных причин увольнений сегодня. Работа с эмоциональной регуляцией, своевременная поддержка и внимание к нагрузке сотрудников позволяют не только снизить риски выгорания и стресса, но и сохранить продуктивность, вовлеченность и позитивную атмосферу в команде», — подчеркнула Зеленкова.

