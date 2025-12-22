Дмитриев вылетел из Майами после переговоров с США

Дмитриев вылетел из Майами после двухдневных переговоров с США по Украине

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев вылетел из Майами, где проходили переговоры с США по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

После серии переговоров он сообщил журналистам, что разжигатели войны не смогли помешать дискуссиям.

20 и 21 декабря Дмитриев участвовал в переговорах по урегулированию на Украине в Майами. США на них представляли спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф и зять политика Джаред Кушнер.

По словам Дмитриева, дискуссии в первый день переговоров были конструктивными. Когда чиновник в сопровождении охраны садился в автомобиль и отправлялся на встречу с делегацией США на следующий день, он показал журналистам поднятый вверх большой палец.

Перед переговорами спецпредставитель лидера РФ написал в соцсети, что «разжигатели войны изо всех сил пытаются подорвать мирный план США для Украины». К посту он прикрепил видео, на котором свет пробивается сквозь грозовые тучи.

Ранее Уиткофф назвал три приоритета в урегулировании на Украине.