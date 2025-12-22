На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Турецкий аналитик оценил слова Путина о России в стратегии США

Аналитик Эртан: слова Путина о США лишили ЕС пространства для маневра
Григорий Сысоев/РИА Новости

Слова президента России Владимира Путина о месте РФ в Стратегии национальной безопасности США лишили Европейский союз (ЕС) места для маневра. Об этом РИА Новости заявил турецкий политический аналитик Орхан Эртан.

«С одной стороны, они продолжают называть Россию главной угрозой, а с другой — вынуждены учитывать официальные документы своего ключевого союзника — США, где такой формулировки нет», — сказал эксперт.

Эртан добавил, что новая стратегия США делает акцент на урегулировании конфликта на Украине и обеспечении глобальной стабильности. При этом ключевым вызовом в документе называется экономическая конкуренция с Китаем.

19 декабря Путин заявил, что в новой Стратегии нацбезопасности США Россия не указывается в качестве врага. При этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте настраивает альянс на конфликт с РФ. В связи с этим глава государства отметил, что уровень профессиональной подготовки генсека является недостаточным.

Ранее в России заявили о планах ЕС на случай конфликта с Москвой.

