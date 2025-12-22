На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, когда выгоднее покупать квартиру в 2026 году

Финансист Трепольский: россиянам выгоднее покупать вторичное жилье летом 2026 года
Александр Кряжев/РИА Новости

Россиянам выгоднее всего покупать вторичную квартиру в июне-августе 2026 года, заявил «Газете.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«Рынок недвижимости в 2026 году будет находиться в фазе трансформации. После периода жесткой денежно-кредитной политики и высоких ставок (которые в 2025 году доходили до 19–20%), аналитики ожидают постепенного смягчения условий. Однако покупать квартиру в январе или феврале 2026 года может быть рано: ипотечные ставки все еще будут двузначными, а продавцы (особенно застройщики) по инерции будут держать цены, надеясь на весеннее оживление. Наиболее выгодным окном возможностей для покупки я бы назвал лето 2026 года (июнь — август)», — отметил Трепольский.

По его словам, скорее всего, к этому моменту ключевая ставка ЦБ начнет уверенное снижение (ориентир — движение к 12–13%). Летом традиционно падает деловая активность, и продавцы на вторичном рынке становятся сговорчивее, добавил эксперт. По его словам, складывается идеальный «шторм»: ипотека начинает дешеветь, но цены на жилье еще не успевают отреагировать ростом на увеличившийся спрос. Потребитель может забрать квартиру по «старой» цене стагнирующего рынка, но уже с перспективой рефинансирования кредита под более низкий процент в будущем, уточнил эксперт.

По его мнению, если цель потребителя — новостройка, то ему стоит присмотреться к концу кварталов (март, июнь, сентябрь), но самый большой дисконт вероятен в декабре 2026 года. К концу года застройщикам нужно закрывать планы продаж, и на фоне ожидаемого снижения ставок они могут предлагать реальные, а не маркетинговые скидки, предположил эксперт. Однако здесь есть риск: если ключевая ставка упадет до 10–11% быстрее прогнозов, к декабрю цены могут уже поползти вверх на волне ажиотажа, считает Трепольский.

«Стратегия «выгодной покупки» в 2026 году — это игра на опережение. Не стоит ждать, когда ставки по ипотеке упадут до комфортных 8–9% — в этот момент цены на квадратный метр мгновенно взлетят. Выгоднее взять кредит летом или ранней осенью 2026 года под 13–14%, получить дисконт от продавца за «сложный рынок», а затем, через год-полтора, рефинансировать ипотеку, когда ставки станут однозначными», — сказал финансист.

Он также призвал учитывать географию: в Москве коррекция цен вниз маловероятна, скорее речь идет о стагнации. В регионах, где перегрев рынка был меньше, можно ожидать более интересных предложений именно в первой половине года, уверен Трепольский. Поэтому для региональных сделок мониторинг стоит начинать уже с весны, рекомендовал эксперт.

