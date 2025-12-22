На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме РФ рассказали о легальном способе срубить елку к Новому году

В России можно законно срубить елку, заключив договор с лесничеством
Илья Наймушин/РИА Новости

Россияне, которые заключили с лесничеством, имеют право срубить живую елку к Новому году и избежать крупного штрафа. Об этом РИА Новости рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Депутат отметил, что незаконная вырубка живой елки или самовольное выкапывание лесных насаждений наказывается штрафом до 300 тыс. рублей. При использовании автомоторных средств величина штрафа может возрасти до 500 тыс. рублей.

Любители живых елок, которые на законном основании желают срубить их в лесу, должны заключить договор с лесничеством и выбрать приглянувшееся дерево из тех, на которые укажет лесничий.

Парламентарий напомнил, что, кроме того, по всей стране в преддверии праздников открываются тысячи елочных базаров, где продаются елки из питомников. Только в Московской области в этом году будут функционировать 178 таких точек.

19 декабря сообщалось, что коммунальщики в Москве придумали оригинальный способ нарядить установленную в центре города елку.

Ранее россиян предупредили об уголовной ответственности за срубленную елку.

