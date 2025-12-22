Двухдневные переговоры России и США завершились

Дмитриев завершил двухдневные переговоры с США по Украине и вылетел из Майами

Двухдневные переговоры России и США по украинскому урегулированию завершились в воскресенье в Майами. Об этом сообщает ТАСС.

По окончании переговоров Кирилл Дмитриев вылетел из Майами.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 20 и 21 декабря участвовал в переговорах по урегулированию на Украине в Майами. США на них представляли спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Дмитриев после встреч во Флориде написал: «В следующий раз в Москве».

По словам Дмитриева, дискуссии в первый день переговоров были конструктивными. Когда чиновник в сопровождении охраны садился в автомобиль и отправлялся на встречу с делегацией США на следующий день, он показал журналистам поднятый вверх большой палец. После второго раунда переговоров российский спецпредставитель отметил, что «разжигатели войны» не смогли помешать урегулированию украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что эксперт Белого дома по слияниям участвовал в переговорах с главой РФПИ.