Названы главные причины, почему могут мерзнуть ноги

Среди причин, почему ноги могут постоянно мерзнуть, можно выделить охлаждение организма, атеросклероз сосудов, расстройства метаболизма и анемию, рассказала «Газете.Ru» профессор, заведующий кафедрой поликлинической терапии Института Клинической медицины Пироговского Университета Вера Ларина.

«Первая причина – охлаждение организма. При охлаждении организма возможно локальное (местное) нарушение кровоснабжения на фоне небольшого спазма сосудов и снижение иммунной защиты. Особенно это выражено при предшествующих длительных эмоциональных стрессах, недостаточном питании, нарушении сна, наличии сопутствующих хронических заболеваний», – объяснила врач.

Вторая причина – атеросклероз сосудов. Нарушение кровообращения в результате атеросклероза сосудов нижних конечностей способствует уменьшению просвета артерий и замедлению кровотока к конечностям.

«В группе риска находятся люди старшего возраста с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с нарушением липидного обмена и пациенты с сахарным диабетом. Сахарный диабет – очень коварное заболевание и при отсутствии должного контроля за уровнем глюкозы крови повреждаются, в первую очередь мелкие сосуды (капиллярная сеть), что ухудшает кровоснабжение периферических тканей. Наконец, последняя причина – расстройство метаболизма и анемия. При некоторых заболеваниях эндокринной системы возможно нарушение баланса метаболических процессов, что приводит к нарушению теплообмена, доставки энергии к клеткам организма, что может выражаться в высокой чувствительности к холоду, особенно в виде похолодания конечностей. Снижение уровня гемоглобина и гипоксия тканей тоже может способствовать ощущению холода», – заключила доктор.

