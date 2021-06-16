Начались переговоры Путина и Байдена в расширенном составе

В Женеве на вилле «Ла Гранж» начались переговоры российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена в расширенном составе. Об этом пишет РИА «Новости».

С российской стороны участвуют помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, посол России в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов и заместитель главы МИД Сергей Рябков.

Переговоры Путина и Байдена в узком составе закончились около 16.20.

Согласно расписанию, в 16:15 должна была начаться вторая часть встречи после перерыва на кофе. На 18.00 запланирована пресс-конференция Владимира Путина по итогам саммита. Джо Байден от пресс-конференции отказался. Саммит проходит в Женеве на вилле «Ла Гранж».