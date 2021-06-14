Путина насмешил вопрос, пугает ли его оппозиция

Президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому телеканалу NBC ответил на вопрос о том, не пугает ли его оппозиция. Текст расшифровки интервью публикует сайт Кремля.

В ходе беседы журналист Кир Симмонс задал вопрос, почему Путина «так пугает оппозиция».

«Кто вам сказал, что нас пугает оппозиция или меня пугает оппозиция? Кто вам это сказал? Вы знаете, это даже смешно», — ответил президент России.

После этого, журналист пояснил свой вопрос. По его словам, несистемная оппозиция в России сталкивается с уголовными обвинениями, а журналистам дают статус иностранных агентов. Симмонс задался вопросом, что «инакомыслие в России больше не терпят».

«Это вы подаете это как инакомыслие и нетерпимость к инакомыслию в России. Мы на это смотрим совсем по-другому», — сказал Путин.

Он отметил, что в США закон об иностранных агентах был принят еще в 30-е годы.

Также в интервью Путин заявил, что Россия не ведет войну в киберпространстве против НАТО.