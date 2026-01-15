Сотрудника ТЦК, избивавшего мобилизованных, отправили на фронт

Сотрудника тернопольского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), который был заснят на видео при избиении мобилизованных, отправили на фронт и оштрафовали. Об этом сообщает «Страна.ua».

24-летнего Вадима Дячука суд оштрафовал на 34 тысячи гривен (64 тыс. рублей) за превышение служебных полномочий. По информации СМИ, Дячук ранее служил в полиции, является мастером спорта по тяжелой атлетике и получал пенсию, вероятно, по инвалидности.

2 января сообщалось, что Минобороны Украины скоро введет систему отслеживания военнообязанных, что позволит контролировать каждый шаг мобилизованных.

До этого стало известно, что более 200 тысяч военнослужащих дезертировали или ушли в «самоволку» из Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2025 году.

С января по октябрь правоохранительные органы Украины зафиксировали более 176 тысяч таких случаев, после чего прекратили публиковать статистику. В октябре показатель достиг рекордных 19,6 тысячи человек, тогда как в начале года составлял в среднем 17–18 тысяч ежемесячно. По оценкам, с учетом тенденции роста общее число дезертиров за год составляет не менее 214 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что нацбатальоны ВСУ спасают идейных бойцов, жертвуя рядовыми военными.