В подмосковном ЖК от застройщика MR Group сорвался лифт с матерью и ребенком

«SHOT Проверка»: лифт с матерью и ребенком в ЖК от MR Group сорвался вниз
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Подмосковье в жилом комплексе «Эко Видное 2.0» от застройщика MR Group произошел инцидент с лифтом: кабина с пассажирами сорвалась и пролетела несколько этажей. О случившемся 15 января сообщил Telegram-канал «SHOT Проверка», информацию также пересказали СМИ.

По данным источников, мать с пятилетней дочерью спускались вниз, когда лифт резко пошел вниз и, как утверждается, пролетел четыре этажа. После остановки в кабине погас свет, двери заблокировались, а кнопка связи с диспетчером перестала работать. Женщина с ребенком провели внутри около получаса, пишет автор поста. Затем кабина начала раскачиваться и резко пошла вверх, двери неожиданно открылись на одном из этажей, пассажирам удалось выбраться, после чего лифт, как утверждается, снова сорвался вниз. Мать и ребенок отделались ушибами, следует из поста.

Сообщается, что жильцы обратились в управляющую компанию «Купелинка», обслуживающую организацию «Лифтек» и полицию. При этом в управляющей компании, по данным публикации, факт падения отрицают и настаивают, что подъемник работает штатно. Говорится, что кабину после инцидента опечатали, местные жители собираются жаловаться в технадзор.

Ранее в этом же ЖК уже возникали конфликты вокруг эксплуатации дома: осенью 2025 года сообщалось, что дольщики жаловались на задержки передачи ключей и проблемы с работой лифтов.

Ранее в ЖК от девелопера «Донстрой» произошел пожар. 

