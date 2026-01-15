Размер шрифта
В МИД РФ заявили о недоговороспособности Европы

Захарова: Москва видит недоговороспособность ЕС в урегулировании на Украине
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Москва видит абсолютную недоговороспособность со стороны Евросоюза в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

«С той стороны, со стороны в частности, Европейского союза мы видим абсолютную недоговороспособность», — сказала она.

Захарова добавила, что европейцы пытаются общаться с российской стороной только языком ультиматумов. Она отметила, что за все время украинского конфликта европейская сторона еще ни разу не предлагала прямой и честный диалог.

Европа не готова обсуждать причины и пути урегулирования конфликта на Украине, а только настроена на торпедирование инициатив РФ и США, считает Захарова.

До этого официальный представитель МИД России заявила, что любые иностранные военные контингенты на Украине рассматриваются как законные цели для российских войск.

13 января постоянный представитель Российской Федерации при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Великобритания и Франция с их декларацией о гарантиях безопасности Украине в виде размещения там войск знают, что для России неприемлемо наличие иностранных вооруженных сил на территории республики.

Ранее в МИД РФ осудили атаку украинских беспилотников на Воронеж.
 
